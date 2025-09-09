АТАГ: количество летних бронирований в России выросло на 13%

За летний сезон количество бронирований среди самостоятельных туристов выросло в России на 13%. Об этом сообщил на пресс-конференции директор Ассоциации туристических агрегаторов (АТАГ) Александр Брагин, передает «РИА Новости».

По его словам, каждое третье размещение пришлось на семьи с детьми, их доля в бронировании выросла на 30%. Увеличилась на сутки и средняя продолжительность семейного отдыха — до 9 дней. Господин Брагин отметил, что путешественники с детьми стали чаще бронировать апартаменты вместо отелей и выбирать варианты без включенного питания.

Как уточнил директор АТАГ, 50% всего бронирования составили большие и средние отели, 25% — апартаменты. остальное — гостевые дома, мини-отели и хостелы.

Ассоциация туроператоров России (АТОР) в то же время фиксирует падение спроса на 10-13% в сегменте организованного внутреннего туризма. В АТОР связывают этот показатель с закрытием пляжей Анапы из-за разлива мазута в Керченском проливе.