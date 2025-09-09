Cпрос на организованные внутренние туры упал в России на 10-13%

Российские туроператоры оценивают падение спроса на организованный внутренний туризм в России за лето на 10-13%. Об этом сообщила на пресс-конференции глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

По ее словам, существенное влияние на эти цифры оказало разлитие мазута в Керченском проливе, из-за которого были закрыты для отдыха пляжи в Анапе. «В Краснодарском крае у нас минимальный прирост либо его практически нет именно за счет Анапы»,— сказала госпожа Ломидзе (цитата по «РИА Новости»).

Прирост спроса на туры в Калининград, Дагестан, Минеральные Воды, Санкт-Петербург и Ленобласть, Москву и Подмосковье, добавил глава АТОР, не смог нивелировать «существенное падение на основном массовом направлении».