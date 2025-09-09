Невский проспект перекроют 12 сентября из-за крестного хода

В связи с проведением крестного хода в честь перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского Невский проспект перекроют 12 сентября. Дорожные ограничения анонсировали в комитете по транспорту.

Водители не смогут остановиться с 00:00 часов 11 сентября до 23:59 часов 12 сентября на следующих на участках: площадь Александра Невского, Невский проспект, дом 169. На протяжении 12 сентября запрещена остановка на Казанской площади, на участке Казанской улицы от Гороховой улицы до Невского проспекта, на нечетной стороне набережной канала Грибоедова от Невского проспекта до переулка Сергея Тюленина (включая его), на нечетной стороне набережной канала Грибоедова от Конюшенной площади до Невского проспекта. Туда же вошли участки Царицынского проезда, Инженерной улицы.

На 11 и 12 сентября перекроют движение на площади Александра Невского в направлении от Чернорецкого переулка к мосту Александра Невского (боковой проезд). С 6:00 до 12:30 в пятницу будет запрещено движение транспортных средств с 6:00 до 12:30 на Казанской площади, на участке Казанской улицы от Гороховой улицы до Невского проспекта, на переулке Сергея Тюленина. Далее, с 7:00 до 12:30 на нечетной стороне набережной канала Грибоедова от Конюшенной площади до Невского проспекта, на четной стороне набережной канала Грибоедова от набережной реки Мойки до Невского проспекта, на участке Инженерной улицы от набережной канала Грибоедова до площади Искусств, на участке Итальянской улицы от на набережной канала Грибоедова до площади Искусств.

От дома 175 по Невскому проспекту до площади Александра Невского 12 сентября перекроют движение по Невскому проспекту с 8:00 до 13:30, как и на площади Александра Невского.

Татьяна Титаева