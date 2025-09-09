В Европе отчитались о росте рынка нелегальных спортивных трансляций

Группа представителей ведущих европейских вещателей и производителей контента Live Content Coalition (LCC) сообщила о росте числа пиратских спортивных трансляций. Из анализа, проведенного LCC совместно с аудиторской организацией Grant Thornton следует, что за первую половину 2025 года было обнаружено 15,15 млн нелегальных стримов. Это почти втрое больше, чем за аналогичный период 2024 года.

В отчете отмечается, что из 26,2 млн пиратских трансляций, замеченных с начала 2024 года, удалось заблокировать лишь 11%. Краткосрочная динамика по этому показателю также отрицательная: во второй половине прошлого года удалось отключить 19% нелегальных эфиров, в первой половине этого года — лишь 5%. В LCC констатируют, что «проблема интернет-пиратства продолжает обостряться», а контрмеры остаются малоэффективными. В докладе отмечается, что «результаты основаны на данных лишь нескольких заинтересованных сторон», а значит, «ожидается, что настоящий масштаб проблемы значительно больше».

Повышенное внимание к теме пресечения нелегальных трансляций в Европе приковано с весны 2023 года. Тогда реакцией на резкий рост онлайн-пиратства (на 36% по данным компании Muso) стало принятие Еврокомиссией соответствующей рекомендации. На вышеуказанный период пришелся рост индустрии пиратских трансляций и в России. Его главным драйвером стали разрывы контрактов на показ отечественными вещателями крупных спортивных соревнований, а также уход с российского рынка некоторых игроков (например, телеканала Eurosport) после начала военной спецоперации на Украине. В результате в России официально не транслируются, скажем, матчи чемпионата Англии по футболу и Национальной хоккейной лиги, многие теннисные турниры высокого уровня, «Формула-1». Эти и другие турниры транслируются в стране нелегально: доступ к ним осуществляется, как правило, через социальные сети.

Об экономическом ущербе пиратства время от времени высказываются крупные спортивные функционеры. Несколько месяцев назад о серьезных финансовых потерях из-за пиратского контента сообщала испанская La Liga — одна из наиболее востребованных футбольных лиг мира: потери клубов она оценила как минимум в €600 млн. По данным организации, хотя бы раз в месяц нелегальными источниками пользуются больше половины испанцев. Вскоре с подобным заявлением выступил генеральный директор итальянской Serie A Луиджи Де Сьерво. Он рассказал Reuters, что в 2024 году лига потеряла около €300 млн из-за пиратов, назвав их деятельность «одной из причин» неудач сборной Италии.

Арнольд Кабанов