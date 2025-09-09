Магазин «Эльдорадо» в ижевском ТЦ «Аврора» продолжит работу после продажи здания

Продажа здания розничного магазина «Эльдорадо» в ижевском торгово-офисном центре «Аврора» не повлияет на работу розничной точки. Речь идет только о смене модели владения: от собственности к аренде. Об этом «Ъ-Удмуртия» рассказали в «М.Видео-Эльдорадо».

Сейчас здание площадью почти 6,3 тыс. кв. м выставлено на продажу за 398,4 млн руб. Продавцом указана компания «М.Видео-Эльдорадо». Помимо здания в Ижевске, организация выставила на продажу 59 точек в разных городах России.

«Компания планирует продать все объекты недвижимости, находящиеся в ее собственности, и в рамках сделок перевести взаимоотношения с будущими собственниками данных помещений в формат выгодной долгосрочной аренды на необходимую часть площади под магазины»,— говорится в сообщении.

В первую очередь смена модели владения затронет объекты недвижимости, приобретенные «М.Видео-Эльдорадо» в 90-е годы. «Рынок аренды (в те годы.— “Ъ-Удмуртия”) был не сформирован — компания не могла заключать долгосрочные арендные договоры и была вынуждена открывать торговые точки в собственных площадях. Сейчас по такой схеме в ритейле не работает практически ни одна компания»,— добавили в компании.

В «М.Видео-Эльдорадо» отметили, что отказ от владения недвижимостью в пользу аренды позволяет управлять розничной сетью более гибко: использовать только нужный объем площади без вспомогательных помещений и оперативно перемещать торговые точки по локациям в зависимости от изменений потребительского спроса и трафика.

С будущими арендодателями «М.Видео-Эльдорадо» будет заключать долгосрочные договоры аренды. «Таким образом, продажа собственности не повлияет на работу торговых точек, но привлечет в компанию дополнительные средства для развития и снижения долговой нагрузки»,— заключили в компании.

Евгений Щепелев