Здание магазина «Эльдорадо» в ижевском ТЦ «Аврора» выставили на продажу

В Ижевске выставили на продажу здание розничного магазина «Эльдорадо» в торгово-офисном центре «Аврора» на улице Удмуртской, 304, за 398,4 млн руб. Объявление опубликовано на платформе «Авито».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Авито» Фото: «Авито»

Площадь объекта — почти 6,3 тыс. кв. м. Следовательно, один «квадрат» оценивается в 63,3 тыс. руб. Продавцом указана компания «М.Видео-Эльдорадо». Помимо здания в Ижевске, организация выставила на продажу 59 точек в разных городах России.