Автор «Кода да Винчи» Дэн Браун выпустил новую книгу
Американский писатель Дэн Браун выпустил первый за девять лет роман «Тайна тайн». Книга из примерно 700 страниц вышла в продажу сразу на 16 языках.
Как пишет The New York Times, «Тайна тайн» продолжает серию произведений о Роберте Лэнгдоне. В новом романе он пытается спасти свою возлюбленную — нейробиолога, ставшую мишенью таинственной организации. Газета добавляет, что книга стала «тоскливым свидетельством силы печатного слова». The Guardian же называет работу «чушью от начала до конца».
«Тайна тайн» — восьмой роман Дэна Брауна. Его книги «Код да Винчи», «Ангелы и Демоны» и «Инферно» получали экранизации.