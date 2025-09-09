Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Автор «Кода да Винчи» Дэн Браун выпустил новую книгу

Американский писатель Дэн Браун выпустил первый за девять лет роман «Тайна тайн». Книга из примерно 700 страниц вышла в продажу сразу на 16 языках.

Фото: Alessandro Garofalo / Reuters

Фото: Penguin Random House

Как пишет The New York Times, «Тайна тайн» продолжает серию произведений о Роберте Лэнгдоне. В новом романе он пытается спасти свою возлюбленную — нейробиолога, ставшую мишенью таинственной организации. Газета добавляет, что книга стала «тоскливым свидетельством силы печатного слова». The Guardian же называет работу «чушью от начала до конца».

«Тайна тайн» — восьмой роман Дэна Брауна. Его книги «Код да Винчи», «Ангелы и Демоны» и «Инферно» получали экранизации.

