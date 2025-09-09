Колледжи Челябинской области получат 293 млн рублей на модернизацию зданий

По итогам дополнительного конкурсного отбора на модернизацию зданий организаций среднего профессионального образования пять колледжей Челябинской области получат субсидию в 293 млн руб. от Минпросвещения РФ, сообщает пресс-служба регионального министерства образования.

В 2026-2027 годах отремонтируют два здания Южно-Уральского государственного технического колледжа и по одному зданию Миасского машиностроительного и Политехнического колледжей, Юрюзанского технологического техникума, а также Саткинского горно-керамического колледжа имени Савина. Право на получение субсидий получили образовательные организации, которые являются базовыми для кластеров проекта «Профессионалитет».

Ранее в результате конкурсного отбора федеральную поддержку получили девять организаций в Челябинской области: Миасский машиностроительный, Озерский технический, Челябинский энергетический колледжи и в Челябинский механико-технологический техникум.

Виталина Ярховска