FT: Украине не хватает средств ПВО из-за замедления поставок из США

Украина рискует столкнуться с нехваткой средств противовоздушной обороны в условиях, когда США замедляют поставки вооружения, а Россия активизирует свои удары. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на западных и украинских чиновников.

В июле сообщалось, что Пентагон приостановил поставки некоторых видов вооружения Украине. Позже они возобновились, но в меньшем объеме и, кроме того, стали нерегулярными. Как пишет FT, в числе прочего США замедлили поставки ракет-перехватчиков PAC-3 для Patriot, ПЗРК Stinger, ракет Hellfire и Aim.

При этом, как отметил в беседе с газетой неназванный украинский чиновник, с начала лета Украина израсходовала значительное количество боеприпасов. «Когда закончатся боеприпасы, это вопрос времени»,— цитирует FT еще один источник, знакомый с поставками средств ПВО Украине. Страны ЕС договорились нарастить поставки вооружения на Украину, частично из собственных запасов, а частично закупая его у США. Однако, как отмечают источники, эти поставки только начались и пока не могут в полной мере компенсировать замедление американских.

Подробнее о переговорах Украины с западными союзникам читайте в материале «Ъ» «„Коалиция желающих“ перешла от желаний к договоренностям».

Яна Рождественская