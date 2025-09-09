Молодые люди перекроили свой досуг

Обозреватель “Ъ FM” Яна Лубнина рассказывает, почему молодежь активно интересуется рукоделием.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Поколение 20-30-летних американцев всерьез увлеклось шитьем. По словам основателей профильных центров, даже на Манхеттене в Нью-Йорке интерес к курсам кройки и шитья в этом году просто огромный. Некоторые школы стремительно открывают дополнительные филиалы, в некоторых учащиеся корпят над своими изделиями, пока рядом для них играет приглашенный диджей. «Шитье возвращается!»— заявляют участники этого бизнеса. Свободные места на занятиях разбирают за несколько недель, рассказала газета The New York Times.

Мотивы самые разные. Одни говорят, что устали относить вещи в ателье, и им будет проще уметь поправить что-то под себя самостоятельно. Другие интересуются апсайклингом и хотят эффективнее использовать вещи, которые не носят. По словам экспертов, всплеск интереса к швейному делу — часть большого тренда на рукоделие. Люди всех возрастов в последние годы с любопытством следят за блогерами, которые учат вязать крючком, вышивать или плести из макраме. На Reddit сообщество, посвященное шитью, насчитывает более 2 млн участников. В TikTok пользователи делятся советами о том, как сделать идеальную вытачку на брюках или переделать старые шторы в летние платья.

Плюс ко всему растущая экономическая неопределенность — платить за брендовые вещи в магазинах все сложнее, и молодежь обращается к творчеству. Так можно самостоятельно дорабатывать вещи из секонд-хенда и сэкономить деньги. К тому же вся эта шумиха вокруг искусственного интеллекта как будто все время подталкивает к тому, чтобы сделать что-то руками, почувствовать себя живым и получить удовлетворение от результата, не говоря уже о возможности отвлечься от смартфонов, отложить их в сторону и провести время плодотворно.

В России сфера тоже обновляется: можно найти курсы на онлайн-платформах за 100 тыс. руб., где за восемь месяцев обещают превратить любого новичка в профи. В офлайн-школе за 200 тыс. руб. обещают в течение 12 месяцев сделать из учащегося настоящего дизайнера одежды. Есть и нишевые продукты, например, благодаря двухнедельному курсу за 3,5 тыс. руб. можно научиться шить нижнее белье. А что? И экономия, и интересный формат вечеров с подругами. О таком event-индустрия еще точно не додумалась.

Яна Лубнина