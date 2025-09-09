Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает об одном из самых маленьких электрических кроссоверов марки.

Все-таки европейская автомобильная промышленность — это ужасно неповоротливое хозяйство. По сути дела, плановая экономика, как была в некоторых странах при социализме. Если намечен план на пятилетку, то свернуть с этой дороги или даже как-то скорректировать намеченное чрезвычайно сложно, если вовсе не невозможно. Ведь всему этому предшествовали фокус-группы с потенциальными клиентами, огромная работа конструкторов и дизайнеров, серьезная подготовка производства, договора со смежниками и так далее.

Уже второй год в автомобильном мире все только и говорят о том, что с переходом на чистое электричество поторопились, что к этому не готовы ни энергосистемы стран, ни сами потребители. Но если посмотреть, что показывают на автомобильных выставках, то можно подумать, что машины на батарейках — это наше безальтернативное будущее. На международном автосалоне, который открылся в Мюнхене, одна из самых интересных для Европы новинок — Skoda Epiq, кроссовер так называемого начального уровня. Злые языки уже вспомнили про epic fail — расхожее выражение, обозначающее неудачу. Впрочем, вероятно, не все так плохо.

Это самый маленький электрокар в линейке Skoda после Elroq и Enyaq. Изображений интерьера и технических подробностей пока нет, однако, учитывая, что эта Skoda — двойник модели Volkswagen ID. Cross, которую будут выпускать на том же заводе в испанской Наварре, можно смело предположить, что внутри будут два экрана: 11-дюймовый позади руля и 13-дюймовый по центру. Солидный багажник объемом 475 л. Впрочем, цифры запаса хода на одном заряде батареи обнародованы — это 425 км. У «двойника» под именем VW на 5 км меньше. Это наверняка такая маркетинговая фишка. Многие у нас еще не забыли, что, когда Skoda и VW официально продавались в России, первая была укомплектована лучше, но стоила при этом дешевле.

Дмитрий Гронский