Четыре сотрудника дзержинского оборонного предприятия осуждены за взятки

Дзержинский городской суд Нижегородской области вынес приговоры четверым сотрудникам предприятия оборонно-промышленного комплекса, причастным к получениям взяток. Все приговоры уже вступили в силу, сообщили в региональном УФСБ 9 сентября 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Установлено, что в 2018-24 годах фигуранты систематически брали от руководителей аффилированных организаций взятки за заключение контрактов на поставку материально-технических ценностей. Общий установленный размер взяток превысил 7 млн рублей.

В отношении четырех фигурантов расследовано пять уголовных дел по ч. 2, ч. 5 ст. 290 УК РФ. Двое получили по семь лет колонии общего режима и штрафы в размере 1 млн руб. и 1,5 млн руб. Еще двое — 3,5 и 5 лет лишения свободы условно.

Название предприятия ведомство не приводит. На сайте Дзержинского суда есть данные, что к семи годам лишения свободы и штрафу чуть более 1 млн руб. в этом году приговорили бывшего менеджера управления по снабжению оборонного ФКП «Завод им. Я.М. Свердлова» Екатерину Конобееву. Вину подсудимая признала. Наказание ей отсрочили в соответствии с ч.1 ст.82 УК РФ (до достижения ребенком 14-летнего возраста).

В июле Алену Юрину — сотрудницу дзержинского завода, обозначенного в решении суда «ФКП "Завод им. ФИО27"», приговорили за взятки к семи годам лишения свободы и штрафу на сумму 1,5 млн руб. Отбывание срока ей отсрочили по той же причине.

Галина Шамберина