Из-за атаки БПЛА на Сочи погиб липчанин

Уроженец Липецка погиб в результате ночной атаки беспилотников в Адлерском районе Сочи. Об этом сообщил мэр города Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, осколки БПЛА попали в автомобиль, за рулем которого находился липчанин. Глава Сочи отметил, что семье погибшего выплатят 500 тыс. руб. из средств благотворительного фонда. Всего из-за удара ВСУ повреждены как минимум семь частных домов и несколько транспортных средств.

По информации Минобороны, над Краснодарским краем ночью были уничтожены два беспилотника. Всего над Россией сбили 31 БПЛА, в том числе 12 над Черноземьем. В Белгородской области от удара дрона горела нефтебаза — повреждены резервуары.

Кабира Гасанова