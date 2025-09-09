В Кемеровской области 16 угольным предприятиям дадут отсрочку от уплаты налогов

Губернатор Кемеровской области Илья Середюк рассказал о текущей ситуации в угольной отрасли региона по итогам недавнего совещания. Из 151 угольного предприятия 30 находятся в «красной зоне», то есть испытывают серьезные финансово-экономические трудности, а работа 18 предприятий приостановлена. В конце августа глава региона сообщал о приостановке работы 17 предприятий.

«16 предприятиям предоставлены отсрочки по уплате налоговых платежей», — отметил господин Середюк. Он добавил, что при улучшении ситуации на рынке некоторые предприятия возобновят работу, «с собственниками проработаны меры» по перезапуску.

В ходе совещания также было отмечено, что с начала года угольщики Кузбасса добыли 124,6 млн тонн угля — чуть меньше прошлого года, но результат оказался выше пессимистичного прогноза.