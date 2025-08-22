Наценка за уединение

Загородная недвижимость в Удмуртии за год поднялась в цене на 13%, за летний период — на 9%, средняя стоимость частного дома увеличилась до 9,7 млн руб. Для сравнения, по стране прирост стоимости коттеджа в среднем за июнь—июль составил 1%. Эксперты считают, что востребованность частных домов остается стабильной, несмотря на сокращение программ ипотеки и высокие ставки ЦБ. При этом участники регионального рынка отмечают лишь «некоторое повышение стоимости» загородных объектов, а существенный рост их цены — только в динамике последних трех лет.

Загородная недвижимость в Удмуртии по итогам первых двух месяцев лета выросла в цене на 9%, следует из исследования портала «Циан.Аналитика». Средняя стоимость таких объектов в августе составила 9,7 млн руб., что на 13% больше, чем годом ранее. По стране загородные дома подорожали на 1% с начала лета и на 6% за год, до 13,4 млн руб. По приросту стоимости загородной недвижимости за летний период Удмуртия заняла второе место в ПФО, разделив его с Самарской областью. Самый большой рост отмечен в Чувашии — +10%.

«Цены на загородном рынке почти не растут, так как спрос снизился на 25% относительно лета 2024 года. Среди причин — заградительно высокие ставки по ипотеке, ужесточение ее выдачи по льготным программам, адаптация к переходу на использование эскроу-счетов, рост цен на строительные материалы»,— прокомментировала эксперт портала Елена Бобровская.

Напомним, высокий относительно общероссийских показателей рост цен наблюдается во всех секторах недвижимости Удмуртии, включая первичный и вторичный рынки, а также аренду. Так, цена 1 кв. м в новостройках республики увеличилась на 2,9% во втором квартале 2025 года и составила 117,1 тыс. руб. По этому показателю республика заняла восьмое место в ПФО.

В первом полугодии 2025 года в Удмуртии было введено 359,6 тыс. кв. м в секторе индивидуального жилищного строительства (ИЖС), согласно данным Удмуртстата. Результат на 19,1% меньше, чем годом ранее. Из общего объема 73,8% построены в сельской местности. Всего в республике за январь—июнь было введено 751,6 тыс. кв. м.

Риэлтор агентства недвижимости «LENком» Артем Шамсутдинов отметил, что в компании фиксируют «некоторое повышение стоимости» загородных объектов, представленных в продаже, при сравнении год к году.

Среди причин роста цен в регионе эксперт отметил улучшение транспортной сети и социальной инфраструктуры в сельской местности, увеличение стоимости стройматериалов и стабильно высокий спрос на жилье вне городской черты. Еще одним фактором, по его словам, является дефицит качественной загородной недвижимости на региональном рынке ввиду медленного ввода подобных объектов.

«Несмотря на то, что мы отмечаем увеличение спроса, число заключенных сделок снизилось в первом полугодии 2025 года относительно первых шести месяцев 2024 года. На ситуацию повлияла повышенная ключевая ставка Центробанка (в июле она была снижена с 20 до 18%.— “Ъ-Удмуртия”), которая сделала кредитование менее доступным, кроме того, не работает программа сельской ипотеки. Итоговая картина показывает, что хотя общие тенденции остаются положительными, сделки совершаются медленнее, чем ожидалось изначально. Увеличилось число отложенных покупок»,— рассказал господин Шамсутдинов.

По его словам, сейчас наиболее востребованными на рынке являются дома в современных коттеджных поселках и таунхаусы площадью 150-250 кв. м, также спросом пользуется недвижимость в пригороде Ижевска — в пределах 15-30 км. Среднюю стоимость перечисленных вариантов недвижимости эксперт оценил в 8-15 млн руб.

Еще один востребованный вариант, по словам риэлтора, — земельные участки с готовыми архитектурными проектами, поскольку они позволяют приступить к строительству дома без длительной подготовки.

Директор жилищного агентства «Империя» Сергей Митрофанов среди факторов, влияющих на стоимость недвижимости, отметил рост цен на стройматериалы и услуги. По информации эксперта, услуги квалифицированного электрика могут достигать 15 тыс. руб. за неполный рабочий день. Эксперт также отметил ремонт дорог в агломерации Ижевска и сохранение стабильного спроса на такой вариант жилья.

По его словам, многие объекты дорогой загородной недвижимости, представленные в регионе, сейчас выставляются собственниками примерно на 20 процентов дороже их реальной рыночной стоимости. При этом эксперт не согласен с оценками аналитиков «Циан». По его мнению, столь ощутимый рост цен (13%.— «Ъ-Удмуртия») наблюдается только в динамике трех лет, то есть в сравнении с 2022 годом.

По информации господина Митрофанова, 1 кв. м загородной недвижимости в агломерации Ижевска при условии, что речь идет о готовом доме со всеми коммуникациями, предчистовой отделкой и возможностью круглогодичного проживания, сейчас в среднем стоит 100 тыс. руб.

Наиболее востребованными вариантами недвижимости он назвал загородные дома площадью до 100 кв. м, расположенные в агломерации Ижевска по трем основным направлениям — Славянское шоссе, Нылгинский и Якшур-бодьинский тракты.

«Независимо от региона, примерно 50% населения, то есть каждый второй, вынашивает мечту уехать за город. Не у всех есть возможность и смелость. Сейчас, конечно, все факторы против, в том числе доступность ипотечных программ, но спрос на такое жилье остается стабильным»,— резюмировал руководитель агентства.

Дмитрий Горбунов