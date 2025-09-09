Китайские автопроизводители на 34% сократили ассортимент в России

В августе количество объявлений о продаже новых автомобилей от официально представленных в России китайских марок снизилось на 34% год к году. Речь идет как о различных моделях, так и о машинах одного типа, но в разных комплектациях, пишет «Газета.ru» со ссылкой на подготовленное исследование «Авто.ру».

Особенно сильно уменьшилось предложение моделей таких марок, как Ora и BAIC — почти на 85%, а также Kaiyi — на 60%, Omoda — на 52%, Haima — на 49%. Менее резкое снижение предложения отметили бренды Haval, Tank, Geely, Jetour и Changan — не более 30%.

Параллельно с сокращением ассортимента снизились и продажи китайских автомобилей на российском рынке. По данным «Автостат Инфо», с января по июль в России было реализовано 326 тыс. машин из КНР — на 27% меньше в сравнении с предыдущим годом. Лидеры сегмента — Haval, Chery, Geely и Changan — столкнулись с падением спроса от 21% до 46%. Марка Omoda потеряла почти 70% объёмов продаж, а Haima фактически исчезла с рынка. Эксперты называют Haima, Kaiyi, Ora и BAIC потенциальными кандидатами на уход из России. Исключением стали Jetour и Belgee, которые увеличили продажи на 13% и 50% соответственно.