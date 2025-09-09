20 тыс. компаний из сферы детских игрушек зарегистрировались в системе «Честный знак»

20 тыс. компаний-продавцов детских игр и игрушек присоединились к системе маркировки «Честный знак» с 1 сентября, следует из пресс-релиза системы.

Согласно данным «Честного знака», в систему внесли свои данные более 1,8 тыс. импортеров, 16,7 тыс. организаций розничной торговли и 1,46 тыс. производителей. Последних, уточняется пресс-релизе со ссылкой на данные НИУ ВШЭ, ранее было 861, что свидетельствует об «обелении» индустрии. Количество производителей превысило статистику на 70%.

«Отрасль показывает высокую степень готовности к этапу обязательной маркировки»,— заявил заместитель гендиректора Центра развития перспективных технологий (оператор маркировки) Реваз Юсупов.

1 сентября расширился список товаров, подлежащих обязательной маркировке «Честный знак». Теперь наносить ее обязаны на строительные материалы, сладости, растворимые напитки, бритвы и детские игрушки. Согласно полученному «Ъ» пресс-релизу, в последней сфере под обязательную маркировку попадают самокаты, педальные автомобили и аналогичные игрушки на колесах (кроме трехколесных велосипедов), электрические гоночные автомобили, коляски для кукол и сами куклы. А также детские интеллектуальные игры, игральные карты, настольные и комнатные игры.

«Честный знак» указал, что благодаря их маркировке платить налоги государству начали 557 производителей воды, 479 производителей безалкогольных напитков, 116 производителей моторных масел и 93 производителя икры.