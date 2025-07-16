В России легализовались 557 «серых» производителей воды

По итогам первого полугодия в России произвели почти 7 млрд л воды, относительно аналогичного периода в прошлом году показатель вырос на 4%. Результаты объясняются выходом из «серой» зоны 557 производителей. Это следует из данных системы маркировки «Честный знак», с которыми ознакомился «Ъ».

По конкретным категориям воды заметен рост детской воды — на 19% (до 458 млн л), газированной питьевой воды — на 10%, минеральной воды — почти на 7%.

Лидеры по объему среди регионов: Москва, Московская область, Карачаево-Черкесия, Владимирская область и Новосибирская область. Самый существенный рост производства воды зафиксирован на Чукотке (на 148%) и в Адыгее (на 138%). А самое заметное падение случилось в Ингушетии — на 14%.

Как сообщает оператор маркировки «Честный знак» рост показателей объясняется массовым выводом производителей в легальное поле. Ранее сотни предприятий не фиксировались госреестрами и избегали уплаты налогов. Самый массовый скачок «обелений» произошел в Краснодарском крае — там свой бизнес легализовали 57 производителей. Также в тройке оказались Москва (36 производителей) и Ростовская область (34 производителя).