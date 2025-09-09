Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Апелляционный суд оставил кандидатов Партии пенсионеров на новосибирских выборах

Пятый апелляционный суд общей юрисдикции подтвердил решение Новосибирского областного суда по иску регионального отделения партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» (РО СРЗП). Справороссы добивались отмены регистрации партсписка кандидатов Партии пенсионеров на выборах в законодательное собрание Новосибирской области.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Заседание суда по апелляционной жалобе РО СРЗП состоялось 9 сентября. «Решение оставлено без изменения»,— говорится в карточке административного дела.

Как писал «Ъ-Сибирь», 1 сентября областной суд отклонил иск справороссов. В их заявлении утверждалось, что Партия пенсионеров в своих агитационных материалах нарушила авторские права — использовала шрифты, разработанные в США.

СРЗП и Партия пенсионеров участвуют в выборах заксобрания, выставив списки своих кандидатов. Голосование начнется 12 и завершится 14 сентября.

Валерий Лавский

