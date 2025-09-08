Кандидатам легче держаться списками

Пятый апелляционный суд общей юрисдикции 9 сентября рассмотрит жалобу справороссов, добивающихся отмены регистрации списка кандидатов Партии пенсионеров на выборах в законодательное собрание Новосибирской области. Ранее областной суд отклонил соответствующий иск регионального отделения партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» (РО СРЗП), в котором утверждалось, что агитационные материалы Партии пенсионеров вышли с нарушением авторских прав. Пока все похожие судебные разбирательства в регионах Западной Сибири завершаются в пользу ответчиков. Так, на муниципальных выборах в Красноярском крае сумели отстоять списки своих кандидатов КПРФ и «Зеленые». Статистика судебных решений более благоприятна для истцов в тех случаях, когда суды рассматривают дела о регистрации отдельных кандидатов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сможет ли Партия пенсионеров пройти на выборы в новосибирское заксобрание, зависит от решения суда

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Сможет ли Партия пенсионеров пройти на выборы в новосибирское заксобрание, зависит от решения суда

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Избирательные кампании в Сибири не редко сопровождаются исками с требованием снять с выборов как отдельных кандидатов, так и целые партсписки. В этом году судебные разбирательства стали элементом целого ряда кампаний, завершающихся голосованием 14 сентября.

Пятый апелляционный суд общей юрисдикции, по данным его сайта, 9 сентября рассмотрит жалобу новосибирского РО СРЗП на решение областного суда, ранее отклонившего иск реготделения с требованием аннулировать регистрацию списка кандидатов Партии пенсионеров на выборах в заксобрание Новосибирской области. Как писал «Ъ-Сибирь», по мнению истца, ряд агитационных материалов Партии пенсионеров был изготовлен с нарушением авторских прав на использование шрифтов.

В ближайшее воскресенье пройдет голосование на выборах разного масштаба во всех регионах Западной Сибири. Выборы в новосибирское заксобрание — не единственная кампания, в ходе которой ее участники подавали иски о снятии конкурентов.

На прошлой неделе в Красноярском крае Шарыповский городской суд отказал в удовлетворении иска РО ЛДПР, требовавшего отменить регистрацию партсписка КПРФ на выборах депутатов окружного совета Шарыповского муниципального округа. В иске утверждалось, что кандидаты от КПРФ при подаче документов о регистрации не соблюли требования к документам об их доходах и имуществе. Как пояснила объединенная пресс-служба судов Красноярского края, представитель ЛДПР опоздал с иском. Его заявление поступило примерно через полтора час после того, как истек срок возможности подачи жалобы на решение территориальной избирательной комиссии о регистрации партсписка коммунистов.

Списки своих кандидатов удалось сохранить и партии «Зеленых» на выборах в пяти создаваемых муниципальных округах Красноярского края — Енисейском, Канском, Минусинском, Назаровском и Рыбинском. На аннулировании их регистрации также настаивали либерал-демократы. В исках ЛДПР указывалось, что «Зеленые» не выполнили необходимые требования при подаче документов в избиркомы. Последние судебные решения по этим делам Красноярский краевой суд в качестве апелляционной инстанции вынес в сентябре.

«В общей сложности десять судебных процессов преодолели представители партии, чтобы дать возможность кандидатам продолжать участие в выборах в органы местного самоуправления муниципальных образований края»,— подсчитал лидер краевого реготделения «Зеленых» Сергей Шахматов.

Иски же о снятии с выборов отдельных кандидатов рассматриваются с переменным для истцов успехом. Как писал «Ъ-Сибирь», в начале сентября Советский райсуд Новосибирска отклонил иск кандидата-самовыдвиженца в депутаты горсовета Максима Большова об отмене регистрации одного из конкурентов — действующего депутата Ерлана Байжанова (КПРФ). Господин Большов посчитал, что ответчик нарушил авторские права создателей песни, которую ответчик исполнил на одном из мероприятий.

5 сентября также не в пользу истца завершилось разбирательство в Калининском райсуде Новосибирска. В этом случае заявление с требованием снять с выборов своего политического соперника-самовыдвиженца Евгения Гаврилова — подавал кандидат в депутаты горсовета, также самовыдвиженец Михаил Ошаров. По данным пресс-службы райсуда, в иске утверждалось, что господин Гаврилов «осуществляет благотворительную деятельность и подкуп избирателей через аффилированную с ним организацию» — фонд «Город для людей».

На выборах же в райсовет Калачинского района Омской области суды двух инстанций своими решениями отменили регистрацию кандидата от КПРФ Павла Кухно. Как выяснилось в ходе завершившегося в начале сентября разбирательства, господин Кухно числится в рядах «Единой России» (ЕР). «Несмотря на возражения ответчика относительно подлинности подписи в заявлении о вступлении в партию (ЕР.— «Ъ») проведенная экспертиза подтвердила факт подачи соответствующего документа именно им»,— говорится в сообщении, размещенном в аккаунте Омского областного суда в соцсети «ВКонтакте». Ранее по той же причине в Новосибирской области была аннулирована регистрация кандидата в депутаты заксобрания от КПРФ Романа Зиновьева.

Валерий Лавский