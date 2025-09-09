Битва индийских мальчиков

Американский вундеркинд Абхиманью Мишра к одному уже принадлежащему ему рекорду — по скорости приобретения высшего в шахматах гроссмейстерского звания — добавил еще один. В 16 лет он стал самым юным в истории игроком, которому удалось победить в официальной партии с классическим контролем действующего чемпиона мира, превзойдя достижение Гаты Камского, державшееся аж 33 года. Жертвой Мишры на турнире Grand Swiss в Самарканде, правда, стал шахматист ненамного старше его: индийцу Гукешу Доммараджу всего 19.

Став в 12 лет гроссмейстером, Абхиманью Мишра в 16 обыграл действующего чемпиона мира

Фото: Michal Walusza / FIDE

Фото: Michal Walusza / FIDE

Эта партия пятого тура самаркандского турнира, который входит в список основных в шахматном сезоне, потому что является важной составляющей чемпионского цикла и на кону в нем сразу две путевки в кандидатский турнир, определяющий претендента на главное в виде звание, строго говоря, в иных обстоятельствах вряд ли попала бы в поле зрения ведущих изданий. На шедевр она даже отдаленно не походила.

Дебют — так называемая тишайшая игра в Итальянской партии — затертый до дыр, который выбирают так часто, что и любитель может легко изучить до деталей. Уже на 12-м ходу — странное решение черных, в спокойной позиции толкнувших вперед вместо, как положено по теории, пешки h пешку g, нападая вроде бы на коня. Но он, конечно, не трусливо убегает, а приносит себя в жертву на краю доски, зная, что в итоге белые получат за него вполне достойную, уравновешивающую жертву пешечную компенсацию да еще и атаку на раскрывшегося короля. После этого — долгая и упорная защита черных с неточностями стороны нападающей. Но в конце концов в ладейном эндшпиле та все-таки добилась решающего перевеса. Две лишние пешки сказались, и черным на 61-м ходу пришлось сдаться.

Однако «грязноватой» партии суждено было стать хитом для всех крупных шахматных и даже нешахматных медиаресурсов. А все дело в том, кто кому в ней противостоял.

Белые фигуры были у американца Абхиманью Мишры, черные — у индийца Гукеша Доммараджу. И тот, и другой — заметные в своем жанре персоны. Гукеш Доммараджу, конечно, более заметная, потому что в конце прошлого года, взяв верх над китайцем Дин Лижэнем, стал чемпионом мира.

О деталях биографии Абхиманью Мишры, чьи родители родом тоже из Индии, тем, кто шахматами интересуется поверхностно, пришлось напоминать. Еще на излете предыдущего десятилетия он добился довольно серьезной популярности в США. О нем, тогда младшекласснике, писали как о шахматном вундеркинде с экстраординарными способностями. Вылились они в стремительное обретение им разных почетных рангов. Гроссмейстерский, высший в шахматах, Мишра получил в 2021 году, когда ему было 12 лет 4 месяца и 25 дней. Так рано до него никто не добирался. Мишре удалось на пару месяцев поднять планку, которую еще в 2002 году установил Сергей Карякин, в тот момент украинский шахматист, позже решивший жить в России и выступать за нее.

Уже появились мальчики, которые охотятся за этим рекордом,— например, раньше, чем Абхиманью Мишра, выполнившие норму международного мастера, то есть последнюю перед гроссмейстерской, аргентинец Фаустино Оро и россиянин Роман Шогджиев. Но он пока принадлежит американцу, который, надо сказать, в минувшие четыре года прогрессировал не так уж бурно, если сравнивать с первым этапом карьеры. Рейтинг у него солидный, но не то чтобы шикарный — 2600, в первую сотню классификации Международной шахматной федерации (FIDE) Мишра не входит. Но благодаря случившемуся в Самарканде он вновь оказался в центре внимания, записав в послужной список второй яркий рекорд.

Прежний принадлежал вундеркинду из уже далекой эпохи. В перестроечные времена в СССР появился свой ученик младших классов с грандиозными амбициями. Звали его Гата Камский.

Но в 1989 году отец увез его, уже выигрывавшего молодежные чемпионаты Советского Союза, не подпадая под возрастные стандарты и юниорской категории, в США. Так что гроссмейстерский статус он вскоре прибрел, будучи американцем.

Гата Камский постоянно участвовал в разных крупных состязаниях, а в 1992 году его пригласили на супертурнир в Дортмунде. В одной из партий он сумел одолеть Гарри Каспарова (признан иностранным агентом, включен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов), бесспорного фронтмена советских и мировых шахмат, обладателя чемпионского титула. Событие показалось всем крайне незаурядным. Ведь Камскому было всего-то 17 лет. В таком юном возрасте в партиях с классическим контролем времени на официальных турнирах никто еще не побеждал чемпионов мира.

Достижение Гаты Камского, чья карьера в итоге пошла под откос из-за ментальных проблем, улучшить никому не удавалось 33 года, несмотря на то что в новом веке шахматы радикально помолодели, а тинейджеры с замашками мэтров перестали быть в них редкостью. Но вот Мишра Камского обогнал: ему сейчас 16.

Впрочем, конечно, в описании этого подвига нелишней будет пара оговорок, слегка снижающих его ценность. Гата Камский в 1992 году справился с гроссмейстером, уже признанным одним из величайших в истории, находившимся на пике и не имевшим себе равных. Каждая осечка 13-го чемпиона мира воспринималась как сенсация, а иногда он выглядел буквально неуязвимым. Абхиманью Мишра в 2025 году справился с гроссмейстером, который на самом деле ненамного старше его самого, таким же символом «омолаживания» шахмат: Гукешу Доммараджу в мае исполнилось всего 19. И к тому же 18-й чемпион мира, в отличие от 13-го, точно не тянет на безусловного шахматного лидера. В январе он занял второе место на супертурнире в Вейк-ан-Зе, упустив первое на тай-брейке, но дальше результаты были достаточно скромными. Например, незадолго до Grand Swiss в Сент-Луисе проходил престижный турнир Sinquefield Cup. Гукеш Доммараджу занял на нем восьмое место.

Алексей Доспехов