«Топим примерно за одно и то же»

Если верить чартам сразу нескольких ведущих цифровых площадок, самым популярным альбомом ушедшего лета в России стал «Bratland» 23-летнего исполнителя по имени Macan (настоящее имя — Андрей Косолапов). С точки зрения Игоря Гаврилова, секрет популярности шестого альбома Макана — в неожиданно предельной откровенности текстов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рэпер Macan (Андрей Косолапов)

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Рэпер Macan (Андрей Косолапов)

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

«Яндекс Музыка» опубликовала десятку самых популярных релизов за прошедшее лето. Самым прослушиваемым альбомом по версии сервиса стал альбом «Bratland» рэп-исполнителя Макана. В первый же день выхода все треки с релиза попали в чарт «Яндекс Музыки», а затем и в чарты в других странах СНГ. «Bratland» сорвал банк и в Apple Music, заняв первое место в альбомных чартах сразу девяти стран. В России нарушить его лидерство смог только k-pop-бэнд Stray Kids, и то только через месяц. Плюс к этому за две недели после релиза альбом собрал 8,1 млн прослушиваний на «VK Музыке».

Объяснение такого успеха как будто бы выглядит очевидным. В каждой из песен альбома есть приглашенный гость, и большинство из них — не менее важные игроки на рынке рэпа, чем главный герой.

Сотрудничество с Big Baby Tape, Navai и другими звездами привлекло внимание их фанатов и открыло альбому дополнительный доступ в топовые плейлисты и чарты стримингов.

Уже на втором треке, «Пусть бог будет рядом с твоими планами», гостит Баста. В песне «Бордовая 99» слышен голос переживающего очередной взлет карьеры Гуфа (см. “Ъ” от 31 июля). В «Золотых куполах» звучит речитатив Брутто из «Каспийского груза». Наряду с представителями старой школы в записи альбома приняли участие и нынешние флагманы жанра — Салуки («Запрещаю забывать»), Яникс («Маленькая Италия»), Big Baby Tape («Гос. подряд»), а также едва ли не самые популярные молодые рокеры — группа «Три дня дождя».

Но, помимо того что альбом «Bratland» предложил слушателям максимально звездный состав участников, в нем еще и самая откровенная лирика из всех летних релизов.

Здесь стоит вспомнить, что в ушедшем сезоне многие рэперы активно переписывали старые песни, чтобы привести их в соответствие с новыми законами. В этом смысле чаще всего упоминается группа «АК-47», которая удалила со стримингов несколько старых песен и вернула их уже с новым текстом, не конфликтующим с законодательством. А целый ряд известных рэп-треков по требованию Роскомнадзора с цифровых площадок был просто удален. Среди них, например, треки Гуфа «Кто как играет», «Три нити» и «Новости». Роскомнадзор разъяснил, что в их текстах содержится информация, «дающая представление о действиях по использованию наркотических средств».

Подобного рода претензии можно предъявить и Макану. Детали этого самого «использования» присутствуют, например, в тексте песни «Золотые купола». Но упоминаются они не в положительном ключе, и авторы точно не желают никому такой жизни.

Гораздо важнее то, что эта песня — серьезный, по-настоящему берущий за душу диалог двух поколений.

«...Макан меня тоже лет на двадцать моложе. Но мы с ним топим примерно за одно и то же»,— читает Брутто. «На дворе двухтысячный год, Макан не родился еще»,— это уже Гуф в «Бордовой 99». В его куплете тоже не обходится без прозрачных ссылок на «действия по использованию», но важнее другое: «Вроде уже взрослый мужик, но чувствую младше намного. Я, наверно, заслужил, что держусь так долго».

Диалог поколений присутствует и в песне «Пусть бог будет рядом с твоими планами», где лирический герой Макана напрямую обращается к своему сыну («Земля хоронит все, кроме подвигов, сын. Так что под ноги путь — все дороги молодым»), а Василий Вакуленко складывает невесть какую по счету оду родному городу («Я заскочил на этот скоростной поезд на простом и никогда не сбрасывал скорость, ведь за мной всегда стоял Ростов»). При этом Баста в своей части песни противопоставляет мимолетные успехи в шоу-бизнесе реальным: «Там — новая звезда, вспышка на сезон, а у меня тут суета, чтоб братка вышел из СИЗО». Что за эпизод стоит за этой «суетой», можно только догадываться, но он для Василия Вакуленко точно важнее мест в чартах.

Можно было бы подумать, что триумф «Bratland» — это успех мужского разговора о серьезных вещах, но «Bratland» — это универсальный альбом.

Здесь соседствуют философствования о жизни и смерти и пацанские сюжеты «с района», лакшери-рэп с Салуки и прозрачная любовная лирика с Navai, здесь, наконец, полно прилипчивых припевов.

Много старых, много молодых, много мата, много «запрещенки», прикрытой маркировкой «18+»,— альбом звучит так, словно в хип-хопе по-прежнему все можно.

Глубоко верующему Макану, вероятно, действительно многое позволено, ведь во вселенной русского хип-хопа ему уже давно отведено место ревнителя традиционных ценностей и сторонника ЗОЖ (он, например, открыл в Москве спортзал). «Афиша Daily» даже назвала его в 2024 году «лицом молодой России»; в интервью изданию он говорил, что в семье «главный — Бог… мужчина впереди, а женщина за ним». С точки зрения охранителей Макан, вероятно, воспринимается не как разрушитель устоев, а как «свой» — патриот, говорящий на уличном языке. По всем признакам Макан — готовый образец для подражания. Но в то же время — художник, способный собрать самый противоречивый пул авторов, чтобы детально описать жизнь своего поколения и суть своего жанра.

Игорь Гаврилов