Правительство России запустило канал в Max

Правительство РФ запустило официальный канал в мессенджере Max. В сообщении пресс-службы говорится, что запуск канала является частью расширения присутствия кабмина в социальных сетях.

В новом канале будут публиковаться свежие новости о работе правительства, информация о принятых решениях и подписанных документах, а также материалы о рабочих поездках и мероприятиях председателя правительства Михаила Мишустина, вице-премьеров и министров.

Накануне в Max был запущен официальный канал президента Владимира Путина.