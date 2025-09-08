В мессенджере Maх появился канал Владимира Путина

С 8 сентября в национальном мессенджере Max начал работать канал президента России Владимира Путина, сообщили в пресс-службе Кремля. Об этом объявили в Telegram-канале Кремля.

Название канала «Кремль. Новости». Пресс-служба Кремля поприветствовала новых подписчиков, выразив надежду, что информация о деятельности главы государства будет интересна аудитории. В первые часы после запуска на канал подписались около 10 тыс. человек. Первый пост на канале был опубликован в 10:20 мск.

На прошлой неделе число пользователей мессенджера Max превысило 30 млн. С момента запуска пользователи отправили более 1 млрд сообщений.