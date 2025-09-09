Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Арбитражный суд Московской области признал футбольный клуб «Химки» банкротом

Арбитражный суд Московской области признал футбольный клуб «Химки» банкротом, сообщает ТАСС. Долг команды перед налоговыми службами составляет более 448 млн рублей.

В завершившемся сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) «Химки» заняли 12-е место, на 2 очка оторвавшись от «зоны стыковых матчей». 24 мая Российский футбольный союз (РФС) не выдал команде лицензию, позволяющую участвовать в следующем сезоне РПЛ. Это решение было принято из-за «несоблюдения финансовых критериев лицензирования». Команда подала апелляцию, однако жалоба была отклонена. 18 июня «Химки» объявили о приостановлении деятельности, через неделю клуб был исключен из РФС.

В РПЛ «Химки» заменил «Пари Нижний Новгород», занявший 13-е место в минувшем сезоне чемпионата России. В стыковых матчах команда уступила «Сочи» из Первой лиги и должна была вылететь из высшего дивизиона по спортивному принципу.

Таисия Орлова

