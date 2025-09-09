Рособрнадзор получил около 200 предложений по совершенствованию ЕГЭ

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) подвела итоги традиционного сбора предложений по улучшению Единого государственного экзамена (ЕГЭ). В этом году на специальный почтовый ящик ведомства поступило около 200 рекомендаций от участников экзамена, их родителей и учителей.

Большая часть предложений касалась совершенствования порядка проведения экзаменов. Так, поступило предложение размещать в личных кабинетах участников аудиофайлы с их ответами на устную часть по иностранным языкам. Кроме того, рекомендовано оптимизировать выдачу дополнительных бланков ответов и процедуру проверки калькуляторов, а также разрешить использование калькуляторов на профильной математике, указывает ТАСС.

Участники также обратили внимание на создание комфортных условий во время экзамена: предложено организовать питьевой режим во всех пунктах, а также разрешить приносить портативные вентиляторы. Были выдвинуты идеи о разделении экзамена по русскому языку на базовый и профильный уровни, увеличении продолжительности некоторых экзаменов, совершенствовании контрольных измерительных материалов и введении экспериментальной части по физике.

Некоторые предложения касались улучшения кадрового обеспечения и условий для организаторов экзаменов. Традиционно в Рособрнадзор поступали как предложения об отмене ЕГЭ, так и письма в поддержку его сохранения, отметили в Рособрнадзоре.