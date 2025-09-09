Российские войска уничтожили зенитно-ракетный комплекс С-300 ВСУ

Вооруженные силы России поразили зенитно-ракетный комплекс С-300 ВС. Об этом сообщил Telegram-канал Минобороны РФ.

Согласно сводке министерства, за прошедшие сутки оперативно-тактическая авиация, артиллерия, ракетные войска и БПЛА России также нанесли удары по складам боеприпасов, пунктам управления и местам запуска беспилотников ВСУ в 140 районах в зоне спецоперации.

Всего, по данным Минобороны РФ, с начала СВО российская армия уничтожила 628 зенитных ракетных комплексов ВСУ.

Комплекс С-300 эксплуатировался в армии СССР начиная с 1975 года. Дальность его использования зависит от применяемых ракет-перехватчиков и может достигать 200 км.