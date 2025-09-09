Российские силы ПВО за сутки сбили пять крылатых ракет и 230 БПЛА

Средства ПВО за прошедшие сутки уничтожили пять крылатых ракет и пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, следует из ежедневной сводки Минобороны России. По данным ведомства, также были сбиты 230 беспилотников самолетного типа.

Сегодняшней ночью средства ПВО сбили 31 дрон над шестью российскими регионами. В Сочи осколки беспилотника попали в машину, погиб находившийся внутри мужчина. Его семье выплатят 500 тыс. руб. Также в городе из-за атаки повреждены шесть частных домов.