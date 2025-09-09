В Сочи семье погибшего при налете БПЛА мужчины выплатят 500 тыс. рублей

Глава Сочи Андрей Прошунин пообещал материальную поддержку семье мужчины, который погиб минувшей ночью при налете беспилотников. За счет средств благотворительного фонда пострадавшая семья получит 500 тыс. руб.

Мужчина погиб при падении обломков БПЛА на автомобиль, за рулем которого он находился. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выразил соболезнования семье погибшего.

Во время воздушной атаки на Сочи при падении обломков БПЛА повреждены фасады семи домов и несколько автомобилей, сообщает мэр города-курорта. Ремонтные бригады приступили к ликвидации повреждений, жителям пострадавших домов будет оказана помощь. Восстанавливать придется и мемориал летчику Сергею Троепольскому, участнику двух мировых войн, мемориал расположен в Адлерском районе Сочи.

Угроза атаки беспилотников была объявлена в Сочи в ночь на 9 сентября в 02:49. Отбой тревоги прозвучал в 03:49. По данным министерства обороны РФ, в ночь на 9 сентября над территорией Краснодарского края были обезврежены два беспилотных летательных аппарата самолетного типа, запущенных со стороны Украины.

Анна Перова, Краснодар