ФАС и Минпромторг предложили ввести минимальный объем продаж цемента на бирже

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Минпромторг предложили установить минимальный объем цемента, который необходимо продавать на биржевых торгах.

Согласно проекту приказа, новое правило может вступить в силу с 1 марта 2026 года и будет действовать год. Документ распространяется на производителей цемента, которые занимают доминирующее положение. Приказ также устанавливает минимальную величину продаваемого на бирже цемента в размере 5% от среднего объема, который был реализован в соответствующие месяца последних трех лет.

ФАС считает, что развитие биржевой торговли цементом позволит сократить число посредников в цепочке поставок и обеспечить доступ к товару для неограниченного круга потребителей. Как добавила служба, компании также смогут ориентироваться на стоимость цемента, которая сложилась на внутреннем рынке.

