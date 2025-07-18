Цемент в замешательстве

Потребление цемента в России в первом полугодии сократилось на 8,6% год к году, производство — почти на 10%. Негативный тренд объясняется спадом в строительной отрасли. Дополнительный риск создает конкуренция с импортом из Белоруссии и Ирана. Загрузить свои мощности российские производители стараются за счет развития экспорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ляйля Гимадеева, Коммерсантъ Фото: Ляйля Гимадеева, Коммерсантъ

Объем потребления цемента в России в январе—июне 2025 года составил 28,4 млн тонн (минус 8,6% год к году), следует из данных «Союзцемента» (объединяет крупных производителей цемента). В мае аналитики отмечали сокращение потребления на 9,8% год к году, до 6,2 млн тонн, в июне — на 11,8%, до 6,4 млн тонн. Производство цемента в России в первой половине 2025 года, по данным «Союзцемента», достигло 27,2 млн тонн, снизившись на 9,9% год к году.

Исполнительный директор консалтинговой компании СМПРО Евгений Высоцкий оценивает снижение производства цемента в России в январе—июне в 9% год к году, до 27,5 млн тонн. Потребление, по его словам, сократилось на 8,5%. Директор департамента маркетинга и стратегического анализа «Цемроса» Денис Усольцев говорит, что его компании пришлось временно приостановить работу завода «Белгородский цемент» из-за снижения спроса.

Негативный тренд господин Высоцкий связывает со снижением объема инфраструктурного строительства из-за пересмотра бюджетного финансирования.

Еще один фактор — спад на первичном рынке жилья. По данным «Дом.РФ», в январе—июне 2025 года по всей России в новостройках было продано 10,4 млн кв. м, на 26% меньше год к году. Сокращение объемов и, как следствие, потребности в цементе, прослеживается как в массовом, так и в частном строительстве, говорит директор по закупкам ГК А101 Елена Леликова.

Заметнее всего в первом полугодии, по данным «Союзцемента», потребление цемента сократилось на юге страны — на 14% год к году. На Урале снижение составило 13%, в Сибири — 11%, на Северном Кавказе и в Приволжье — 10%. Исполнительный директор «Союзцемента» Дарья Мартынкина связывает выраженное снижением с эффектом высокой базы и заморозкой инвестпроектов, формировавших значительный объем спроса на цемент на юге и Урале.

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Президент ГК «Основа» Александр Ручьев не исключает, что расслоение между регионами усилится. «Объемы строительства в субъектах с действующими льготными программами кредитования, например дальневосточной или арктической ипотекой, будут расти, что приведет к увеличению спроса на материалы»,— рассуждает он. Девелоперская активность в других регионах может снизиться. Частично компенсировать этот спад для производителей цемента, по мнению господина Ручьева, может строительство крупных инфраструктурных проектов на новых территориях.

Дополнительной проблемой для российских производителей цемента стали растущие зарубежные поставки: за два с небольшим года их доля в структуре предложения на российском рынке, по данным «Союзцемента», возросла с 2,5% до 5%.

Денис Усольцев считает, что текущий объем импорта сопоставим с производственными мощностями трех-четырех российских заводов.

В первой половине 2025 года, по данным СМПРО, поставки зарубежного цемента в Россию выросли на 5,8% год к году, до 1,9 млн тонн. Росту показателя, по мнению господина Высоцкого, способствует укрепление рубля. Хотя более важным фактором он считает увеличение поставок продукции из санкционных стран, лишенных возможности продавать цемент в другие государства. Госпожа Мартынкина поясняет, что в Россию с рынков Европы и Азии перенаправляются потоки из Белоруссии и Ирана.

Впрочем, стремясь загрузить мощности в условиях ограниченного спроса, российские производители сами развивают поставки за границу. Объем экспорта цемента в первом полугодии, по данным СМПРО, составил 0,5 млн тонн, увеличившись на 9% год к году. Хотя господин Усольцев отмечает, что растут поставки российского цемента только в Казахстан из-за дефицита в стране.

Денис Усольцев ожидает, что во втором полугодии падение спроса на цемент усугубится. Прогноз «Союзцемента» — сокращение потребления на 5,7–12,3% по итогам года, до 58,5–62,9 млн тонн. Исполнительный директор девелоперской компании Glincom Иван Татаринов сомневается, что девелоперы станут активнее закупать стройматериалы: ситуация для них остается неопределенной.

Александра Мерцалова