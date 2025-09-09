Экс-бухгалтера управления соцзащиты Агаповского района обвиняют в мошенничестве

Правобережный межрайонный следственный отдел СУ СКР по Челябинской области завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего бухгалтера отдела правового обеспечения мер социальной поддержки управления социальной защиты населения Агаповского муниципального района. Ее обвиняют в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, в 2019-2024 годах бухгалтер вносила в единую информационную систему ложные сведения о несуществующих гражданах льготной категории, якобы имеющих право на получение компенсации расходов на оплату квартиры и коммунальных услуг. В качестве реквизитов она указывала данные своих родственников. Так сотрудница отдела управления соцзащиты смогла похитить 1 млн руб., которые потратила на себя и родственников.

Преступление выявили сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Агаповскому муниципальному району, которые осуществляли оперативное сопровождение уголовного дела. Обвиняемая во время следствия возместила ущерб в размере 390 тыс. руб. На ее имущество общей стоимостью 1 млн руб. наложили арест. Материалы уголовного дела направили в Агаповский районный суд для рассмотрения по существу.

Виталина Ярховска