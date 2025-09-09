В Самаре опровергли взлом Telegram-канала губернатора после спора с Кридом

Telegram-канал губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева не был взломан и функционирует в прежнем режиме, заявили «РИА Новости» в пресс-службе главы региона.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«Губернатор делился разными точками зрения со своей аудиторией»,— так в пресс-службе пояснили произошедшее в канале господина Федорищева ночью 9 сентября.

В это время в канале губернатора появилось несколько репостов сообщений скрытых аккаунтов, в которых содержалась критика губернатора. Часть из них касалась участия господина Федорищева в конфликте между рэпером Егором Кридом и главой «Лиги безопасного интернета» Екатериной Мизулиной. Скандал начался с обращения госпожи Мизулиной в правоохранительные органы из-за концерта рэпера с «откровенными» танцами на сцене. В конфликте господин Федорищев поддержал главу «Лиги безопасного интернета».

Пользователи соцсетей и СМИ посчитали, что канал губернатора был взломан.

Полина Мотызлевская