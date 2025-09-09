Захарова назвала «чудовищным примером неонацизма» планы Латвии выдворить россиян

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала планы Латвии выдворить 841 гражданина России. Она охарактеризовала эти действия как «чудовищный пример неонацизма» и подчеркнула, что такие меры принимаются по национальному признаку с целью запугивания носителей русского языка и русской культуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Представитель МИД России Мария Захарова

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Представитель МИД России Мария Захарова

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

По словам госпожи Захаровой, выдворение россиян из Латвии происходит без правовых оснований, вопреки морали и нравственности. Она отметила, что данный процесс длится уже много лет, и российская сторона регулярно привлекает внимание международного сообщества и профильных организаций к таким нарушениям. «Это позорная страница в истории этой страны (Латвии.—“Ъ”),... в истории западноевропейского сообщества»,— заявила дипломат в интервью ТАСС.

В июле латвийские власти официально уведомили 841 гражданина РФ о необходимости покинуть страну до 13 октября. Решение связано с тем, что эти россияне не подали документы для получения статуса долгосрочного резидента Евросоюза.