Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Захарова назвала «чудовищным примером неонацизма» планы Латвии выдворить россиян

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала планы Латвии выдворить 841 гражданина России. Она охарактеризовала эти действия как «чудовищный пример неонацизма» и подчеркнула, что такие меры принимаются по национальному признаку с целью запугивания носителей русского языка и русской культуры.

Представитель МИД России Мария Захарова

Представитель МИД России Мария Захарова

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Представитель МИД России Мария Захарова

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

По словам госпожи Захаровой, выдворение россиян из Латвии происходит без правовых оснований, вопреки морали и нравственности. Она отметила, что данный процесс длится уже много лет, и российская сторона регулярно привлекает внимание международного сообщества и профильных организаций к таким нарушениям. «Это позорная страница в истории этой страны (Латвии.—“Ъ”),... в истории западноевропейского сообщества»,— заявила дипломат в интервью ТАСС.

В июле латвийские власти официально уведомили 841 гражданина РФ о необходимости покинуть страну до 13 октября. Решение связано с тем, что эти россияне не подали документы для получения статуса долгосрочного резидента Евросоюза.

Новости компаний Все