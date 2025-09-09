Паводок в столице Забайкальского края пошел на спад

По состоянию на середину дня 9 сентября уровень воды в реке Читинка в границах города Читы составил 389 см. По данным минприроды Забайкальского края, отмечается постепенный спад уровня воды. Как сообщалось ранее, значение выхода реки на пойму составляет 190 см, отметка неблагоприятного явления — 230 см, отметка опасного природного явления — 330 см.

В окрестностях Читы остаются подтопленными более 40 приусадебных участков, в основном в дачных и садоводческих кооперативах. Непосредственно в столице Забайкалья паводок привел к изменению маршрутов общественного транспорта и перекрытию движения на некоторых автодорогах.

ГУ МЧС России по Забайкальскому краю работает в режиме повышенной готовности из-за обильных дождей, выпавших в регионе в период с 5 по 7 сентября. Гидрологическая обстановка в регионе остается на особом контроле МЧС России.

Влад Никифоров, Иркутск