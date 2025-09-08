В Чите река из-за паводка на метр превысила критический уровень

В городе Чита из-за паводка наблюдается быстрый рост уровня реки Читинка. После прошедших ранее сильных дождей река поднялась на 143 см, уровень воды в ней достиг отметки 283 см. При этом, как сообщает ГУ МЧС России по Забайкальскому краю, это почти на метр выше, чем критическое значение выхода воды на пойму — 190 см, и на полметра выше отметки неблагоприятного явления — 230 см.

Ссылаясь на прогноз ФГБУ «Забайкальское УГМС», в МЧС также сообщают, что вода будет прибывать до 9 сентября. Уровень реки может подняться еще на метр до значений 360–380 см, что выше «отметки опасного природного явления 330 см». При максимальном паводке уровень воды в Читинке поднимется до 400–420 см. В этом случае ожидается «угроза подтопления прибрежных дорог, улиц города Читы и подтопление дачных кооперативов в пойме реки».

В администрации Читы по состоянию на середину дня 8 сентября сообщают, что «насыпные дамбы справляются с напором стихии», поэтому подтоплений городских территорий не наблюдается. При этом население уже предупредили «о возможной эвакуации», а в городе развернуты пункты временного размещения.

По обновленным данным Минприроды Забайкалья и регионального ГУ МЧС России, уровень воды в реке Читинка в пределах города Чита по состоянию на середину дня 8 сентября вырос до 309 см. В Читинском муниципальном округе подтоплено 50 участков, из них 41 – дачный. Уточняется, что в Чите за предыдущие дни выпала половина месячной нормы осадков, а в верховьях реки Читинка – месячная норма осадков.

Влад Никифоров, Иркутск