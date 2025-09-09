Власти Азербайджана попросили выдать арестованного в России мужчину

Правоохранительные органы Азербайджана направили в Россию официальный запрос на выдачу мужчины, арестованного в Ставропольском крае. Это следует из судебных материалов, с которыми ознакомилось «РИА Новости». Мужчину обвиняют в подготовке теракта, а также в проведении террористических учений.

По данным ФСБ России, задержанный, гражданин Азербайджана, вступил в запрещенную в РФ украинскую террористическую организацию и самостоятельно проводил разведку административных зданий и транспортной инфраструктуры в городах Ессентуки и Ставрополь. Во время обыска у него изъяли средства связи, компоненты для изготовления взрывных устройств и другие предметы, подтверждающие его противоправную деятельность.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 30, ст. 205 УК (приготовление к теракту). Суд в России рассмотрел вопрос о мере пресечения и признал, что препятствий для выдачи задержанного азербайджанским правоохранительным органам на данный момент нет.