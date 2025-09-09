Суд в Москве арестовал подозреваемого в терроризме в Азербайджане

Суд в России арестовал мужчину, которого азербайджанские правоохранительные органы обвиняют в проведении учений с целью терроризма, организации преступного сообщества и создании вооруженных формирований. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на судебные материалы.

Документы по делу передали российским правоохранителям по каналам срочной связи. В них также содержалась просьба взять фигуранта под стражу. В Азербайджане мужчину заочно арестовали и объявили его в международный розыск. При этом у арестованного нет российского паспорта, но его гражданство в материалах не уточняется.

Азербайджан направил России официальный запрос на выдачу задержанного для привлечения его к уголовной ответственности. В судебных документах отмечается, что у российских правоохранителей пока нет очевидных препятствий для экстрадиции фигуранта.

Ранее в Ставропольском крае сотрудники ФСБ России задержали гражданина Азербайджана, подозреваемого в подготовке терактов по поручению запрещенной на территории РФ украинской организации. По версии следствия, он проводил разведку административных зданий и объектов транспортной инфраструктуры в городах Ессентуки и Ставрополь с целью подрыва взрывных устройств. В отношении задержанного возбудили уголовное дело по ст. 30, ст. 205 УК (приготoвление к террористическому акту).