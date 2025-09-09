Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за гибели походников в Карелии

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту гибели людей во время похода к Соловецким островам. Об этом сообщили в 9 сентября пресс-службе ведомства.

Трое туристов, вышедшие в Белое море на байдарках, погибли в результате крушения 20 июля. Управление СКР по Республике Карелия провело проверку, по итогам которой в возбуждении уголовного дела было отказано.

Родственники погибших разместили в интернете обращение к главе СКР с просьбой наказать организатора похода, не обеспечившего безопасность группы. Они отметили, что стоимость похода составила около 70 тыс. рублей с каждого участника.

Сейчас ведомство проводит новую проверку и решает вопрос о возбуждении дела по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК).

Артемий Чулков