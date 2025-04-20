Два человека погибли, перевернувшись на байдарке у мыса Морье на Ладожском озере

В ночь на 20 апреля сотрудники Аварийно-спасательной службы Ленобласти проводили поисковые мероприятия в акватории Ладожского озера. Поступило сообщение о том, что близ мыса Морье два человека перевернулись на байдарке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти

Поиски вели сотрудники поисково-спасательного отряда города Шлиссельбурга совместно с поисковым отрядом «Добротворец». Им удалось обнаружить погибших. Тела были транспортированы на берег и переданы сотрудникам полиции, уточнили в ведомстве.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Ленобласти будут судить капитана аэролодки, допустившего тяжелую аварию с пострадавшими на реке Свирь.

Андрей Цедрик