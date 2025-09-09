В Турции задержали 27 человек по делу о нападении на полицию в Измире

В Турции задержали 27 человек по делу о вооруженном нападении на полицейский участок в провинции Измир, включая 16-летнего нападавшего и его родственников. Об этом сообщает турецкий канал TRT Haber.

Среди задержанных оказались отец и мать нападавшего, а также двое его друзей. В Анкаре, Стамбуле и Шанлыурфе турецкие силы правопорядка задержали четырех граждан Ирана.

Накануне подросток с пистолетом напал на полицейский участок. Двое полицейских были убиты, еще три человека, включая двух сотрудников, получили ранения. После задержания подозреваемый назвал причиной атаки «плохое обращение». Согласно данным турецкого телеканала NTV, нападавший публиковал ранее посты «радикальных организаций», а пистолет принадлежал его отцу.