В Турции подросток убил двух полицейских при нападении на участок

В турецком Измире подросток напал на полицейский участок. В результате погибли двое сотрудников полиции, сообщает местный телеканал NTV.

Нападавшим был 16-летний парень. Он надел лыжную маску и открыл стрельбу по зданию из длинноствольного оружия. По данным канала, подростка недавно задерживали, но позднее отпустили. После стрельбы он снова был задержан. Причиной нападения он назвал то, что «с ним плохо обращались».

Министр внутренних дел Турции Али Ерликая подтвердил гибель двоих полицейских. В результате нападения также были ранены еще двое, один из них находится в тяжелом состоянии. По факту нападения проводится расследование, в районе ЧП усилены меры безопасности.