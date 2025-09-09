Москвича обязали компенсировать убытки метро за его отдых на путях

Суд обязал мужчину, который лег на пути метро в Москве, компенсировать убытки столичному метрополитену. Из-за действия пассажира на 20 минут останавливали движение на одной из веток, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на материалы дела.

Когда случился инцидент, агентство не уточняет. Согласно документам, поздно вечером мужчина «неуверенной походкой» вышел из поезда на станции метро «Крестьянская застава» Люблинско-Дмитровской ветки. Он попытался удержать закрывающуюся дверь вагона. Когда у него не получилось, он лег на платформу. После мужчина кинул на пол личные вещи и лег в путевой лоток. К станции подъехал поезд, но пассажиры успели предупредить машиниста, и тот экстренно затормозил.

Пути обесточили, пассажира подняли на платформу. Однако из-за его поступка движение приостанавливали: пришлось отменить шесть поездов, пассажиров трижды внепланово высадили из вагонов. Метрополитен подал в суд с требованием компенсировать убытки. Ответчик пришел в суд и признал иск, утверждает агентство. Какую сумму взыскали с мужчины, неизвестно.