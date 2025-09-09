Ганский защитник Александер Джику перешел в «Спартак»

Защитник сборной Ганы Александер Джику подписал двухлетний контракт с московским «Спартаком». Об этом сообщила пресс-служба команды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александер Джику

Фото: David W Cerny / Reuters Александер Джику

Фото: David W Cerny / Reuters

Ранее 31-летний защитник выступал за стамбульский «Фенербахче». Турецкое издание A Spor сообщало, что сумма трансфера составила €4 млн. За «Фенербахче» защитник провел 51 матч и забил три гола. Джику является воспитанником французской «Бастии», также представлял «Кан» и «Страсбур».

После семи туров Российской премьер-лиги «Спартак» располагается на шестой строчке турнирной таблицы. Команда набрала 11 очков.

Таисия Орлова