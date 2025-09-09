Минкульт: обстрелы ВСУ повредили 308 объектов культуры в России

В результате боевых действий и обстрелов со стороны ВСУ повреждены 308 объектов культуры в 12 российских регионах, заявил глава управления Минкульта РФ по ЦФО Давид Матвеев. По его словам, больше всего поврежденных объектов выявлено в Донецкой народной республике — 89, а также в Курской (77), Белгородской (63) и Тверской (41) областях.

Спикер выступил в Курске на межрегиональном форуме «Форпост исторической памяти. Культурное наследие». Господин Матвеев рассказал, что сбор данных о пострадавших объектах культуры проводится постоянно, информацию обновляют каждый месяц. Полученные сведения планируется направить в правоохранительные органы.

«По итогам... можно будет говорить о доведении до сведения международной общественности соответствующих фактов, получивших документальное подтверждение по итогам расследования»,— добавил представитель Минкульта (цитата по «РИА Новости»).

Министерство подготовило законопроект, позволяющий выставлять объекты культурного наследия, требующие восстановления, на комбинированные торги вместе с более привлекательными для инвесторов лотами — например, землей под жилую застройку. Проект предусматривает, что при невыполнении обязательств по реставрации все полученное имущество придется вернуть государству — с уплатой неустойки. Предполагается, что новый вид торгов повысит привлекательность объектов культурного наследия, требующих больших и часто неокупаемых затрат на реставрацию.

Подробности — в материале «Ъ» «Реставрация с коммерцией».