Нижегородское промпроизводство в июле сократилось на 4,9%

Индекс промпроизводства в Нижегородской области в июле 2025 года по сравнению с июлем 2024 года составил 95,1%, следует из данных Нижегородстата. За семь месяцев текущего года по сравнению с тем же периодом прошлого года индекс чуть вырос и составил 100,7%.

По сравнению с июнем 2025 года в июле промпроизводство выросло на 4,7%.

Снижение в январе-июле показали три из четырех укрупненных видов экономической деятельности. Добыча полезных ископаемых сократилась на 8,2% (до 3,9 млрд руб.); обеспечение электроэнергией, газом и паром, кондиционирование воздуха — на 2,8% (до 84,8 млрд руб.); водоснабжение, водоотведение, утилизация отходов и ликвидация загрязнений — на 19,2% (до 29,2 млрд руб.).

Более подробную статистику Нижегородстат по ухудшившимся показателям не приводит.

Рост показали только обрабатывающие производства — на 1,7%. В этой отрасли отгружено товаров и оказано услуг на 1,21 трлн руб. Нижегородстат по ней приводит только улучшившиеся показатели. Так, производство кокса и нефтепродуктов выросло на 36,8%; производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования — на 36,5%; производство машин и оборудования — на 16,1%.

Также вдвое выросло производство оборудования спецназначения, не включенного в другие группировки; на 43,5% — производство радиолокационной и радионавигационной аппаратуры; на 33,4% — производство инструментов и приборов для измерения, контроля и испытаний.

Как писал «Ъ-Приволжье», индекс промпроизводства в Нижегородской области в январе-июне 2025 года составлял 103,3%.

Галина Шамберина