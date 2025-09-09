ЦСКА согласовал трансфер игрока «Сан-Паулу» Энрике Кармо

Бразильский вингер Энрике Кармо переходит из «Сан-Паулу» в московский ЦСКА. Об этом сообщает портал Lance.

По информации издания, сумма трансфера составила $6 млн, также предусмотрены бонусы в размере $1 млн. Ожидается, что контракт 18-летнего Кармо с ЦСКА будет рассчитан на три года. Lance сообщает, что футболист уже вылетел в Москву и завтра прибудет в расположение клуба.

Кармо является воспитанником «Сан-Паулу». В текущем сезоне он провел за команду 5 матчей, отметившись результативной передачей.

После семи туров Российской премьер-лиги ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице. В активе столичного клуба 15 очков.

Таисия Орлова