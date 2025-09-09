В рамках пусконаладочных работ на экране Ледового дворца запустили трансляции матчей ХК «Ижсталь», сообщил в Telegram вице-премьер Удмуртии Тимур Меджитов. Вчера там транслировали встречу ижевской команды с «Южным Уралом» из Орска.

Напомним, 8 сентября хоккеисты «Ижстали» отыгрались со счета 2:4 во втором матче сезона всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ). Ижевский клуб победил ХК «Южный Урал». Встреча прошла на выезде во дворце спорта «Юбилейный». Третий матч сезона «сталевары» проведут на выезде 10 сентября с «Магниткой» из Магнитогорска.

Полина Сичинава