В Москве намерены продать 15% построенного по реновации жилья

Власти Москвы запустили проект «Московские кварталы» для балансировки финансирования программы реновации, заявил заммэра по градостроительной политике и строительству Владимир Ефимов. Он рассказал, что в рамках программы планируется выводить на рынок около 15% жилья.

По его словам, сейчас программа реновации решает две задачи. Первая – переселение москвичей из ветшающего жилого фонда в новые дома, вторая — сбалансировать финансирование программы за счет, в том числе, продажи жилья. Как утверждает господин Ефимов, если программу реновации финансировать «полным рублем при ее увеличивающихся объемах», то надо будет «отказаться и от строительства метро, и от развития социальной сферы, да и много от чего еще».

В 2025 году в Москве запланирован ввод по программе реновации 2 млн кв. м жилья. В продажу из них может выйти около 300 тыс. кв. м, уточнил заммэра. Он заверил, что город не будет конкурировать с коммерческими застройщиками жилья за счет более низкой цены. Владимир Ефимов не считает, что город находится в более привлекательных экономических условиях по сравнению с коммерческими девелоперами. «Мы несем значительные расходы на расселение домов, строительство нового жилья и социальной инфраструктуры, на снос и подготовку участка к реализации нового проекта... Экономика Фонда реновации даже тяжелее, чем у обычных застройщиков»,— пояснил он в интервью «РИА Новости».

О рынке недвижимости в столице — в материале «Ъ» «Девелоперам настроили функции».