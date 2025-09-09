В Долгодеревенском завели уголовное дело об осквернении Вечного огня

Сосновский межрайонный следственный отдел управления СКР по Челябинской области возбудил уголовное дело об осквернении Вечного огня (ч. 3 ст. 354.1 УК РФ) в мемориальном комплексе «Защитникам Отечества» в селе Долгодеревенское, сообщает пресс-служба ведомства.

О происшествии стало известно из СМИ. Как сообщает местное издание «Сосновская нива», неизвестные пожарили яичницу на звезде, в центре которой горит Вечный огонь. На памятнике остались следы продуктов, а также обугленный шпагат. Следователи устанавливают все обстоятельства инцидента.

Виталина Ярховска